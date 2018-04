Blaubeuren Chaosfahrt im Drogenrausch: 17-Jähriger klaut Auto

Blaubeuren / SWP

Diebstahl und Drogenrausch: Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Großraum Blaubeuren einigen Ärger eingehandelt. Zum Start klaute er die Fahrzeugschlüssel des Autos eines Familienangehörigen und setzte sich in den Wagen. Schon kurz nach Beginn seiner „Ausfahrt“ rammte er in Wippingen eine Citroen und die 50-jährige Fahrerin in der Lange Straße. Es entstand „nur“ Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

Mit voller Wucht gegen einen Mercedes

Der 17-Jährige im Skoda zeigte sich wenig beeindruckt und fuhr einfach weiter. Auf seiner Fahrt rammte noch er eine Straßenlaterne in Wippingen. In Blaubeuren setzte er seine unkontrollierte zerstörerische Fahrt weiter: In der Blaubeurer Marktstraße kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Innenhof eines Anwesens. Dort rammte er zunächst einen abgestellten Skoda, dann einen geparkten Mercedes.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes-Pkw gegen einen Mercedes Sprinter geschoben. Ohne sich um diese drei weiteren Unfälle mit rund 11.000 Euro Sachschaden zu kümmern, fuhr der 17-Jährige mit seinem mittlerweile schwer beschädigten Skoda weiter.

Auf dem Weg nach Schelklingen Reifen verloren

Auf dem Weg zu seinem nächsten Ziel, der Gemeinde Schelklingen, verlor der Skoda einen der beschädigten Vorderreifen und fuhr auf der Felge weiter. Er konnte von Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung des jungen Mannes fest, dass er unter Drogenfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Am familieneigenen Fahrzeug entstand ferner ein Schaden von etwa 8.000 Euro.