Mehr als eine Woche haben der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder miteinander gerungen, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Nachdem sich Laschet in der Nacht von Montag auf Dienstag im CDU-Vorstand durchgesetzt hatte und Söder am Dienstagmittag seinen Verzicht erklärt hat, her...