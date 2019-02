Straßenbahn CDU: Tram nach Wiblingen unrealistisch

Wiblingen / swp

„Es ist nicht gut, Hoffnungen bei der Bürgerschaft zu wecken, die sich als unrealistisch herausstellen.“ So kommentiert der CDU-Stadtverband Ulm die Unterschriftensammlung der SPD für eine Straßenbahnlinie nach Wiblingen. Die Voraussetzungen, um Zuschüsse zu bekommen und Partner zu finden, seien nicht gegeben, meint die Stadtverbandsvorsitzende und Stadträtin Barbara Münch. Eine Linie nach Wiblingen sei dann aber nicht finanzierbar.

Um Geld von Bund und Land zu erhalten, müsse das Gebiet entlang der Straßenbahnlinie dicht bebaut sein. Das ist auf der Strecke nach Wiblingen nicht der Fall – es sei denn, die Trasse würde über Neu-Ulm und Ludwigsfeld führen. Dann aber müsste die Stadt Neu-Ulm mit ins Boot. „In Neu-Ulm gibt es keine Mehrheit für ein solches Projekt, also können wir auch nicht über die Köpfe unserer Partnerstadt hinweg planen. Dies gebietet der gegenseitige Respekt“, sagt der Ulmer CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kienle. Außerdem sei davon auszugehen, dass in 10 bis 15 Jahren ganz neue Formen der Mobilität möglich sein werden. „Der Verkehr wird in Zukunft nicht mehr an eine starre Linie gebunden, sondern viel flexibler sein“, meint Stadtrat Winfried Walter.

ÖPNV-Anbindung Wiblingens wichtig. „Wenn es durch die Umstellungen zum Fahrplanwechsel Probleme gibt, muss man versuchen, Lösungen zu finden.“