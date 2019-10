Der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel ist beim Kreisparteitag der CDU Alb-Donau/Ulm zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt worden. Der 31-jährige Ehinger erhielt in der Mehrzweckhalle Einsingen von 171 Stimmberechtigten 136 Ja- und 20 Nein-Stimmen bei 14 Enthaltungen und einer ungültigen Stimme.

Hagel folgt auf Paul Glökler, der nach 25 Jahren nicht mehr zur Wahl stand und dem zu Ehren spät am Abend auch noch der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Strobl erschien und Dankesworte sprach. Strobl überreichte Glökler die Dankesmedaille der CDU Deutschland.

Manuel Hagel, Generalsekretär der Baden-Württembergischen CDU, kündigte in seiner Bewerbungsrede an, „die Ärmel hochzukrempeln und sich an die Arbeit zu machen“. Ins Zentrum seiner Rede stellte er das christliche Menschenbild, das die Politik seiner Partei leiten müsse: „Das ist unser politischer Urauftrag und die Ur-DNA von uns als CDU“.

C in CDU als roter Faden

Das C im Namen der CDU müsse „Richtschnur und Wertekompass“ sein. Dabei vereine die Partei eine christlich-soziale Haltung, liberale Positionen und Konservatismus. Heute konservativ zu sein, bedeute, „dass Verändern und Bewahren zusammenkommen“. Im Gegensatz zur AfD „wollen wir nichts zurück zu etwas, das weit zurückliegt, sondern eine Welt der Zukunft schaffen“.

Als Volkspartei brauche es die CDU heute so dringend wie noch nie: „Alle, die uns nach links oder rechts rücken wollen, haben keine starke Volkspartei im Sinn“. Die Mitglieder sollten wieder erhobenen Hauptes für die CDU werben: „Bauch rein, Brust raus, Kopf hoch!“

Thomas Strobl lobte Hagel: „Er tut der CDU richtig gut“. Die CDU im Land könnte keinen besseren Generalsekretär haben. Hagel sei ein kluger Begleiter, unterstütze ihn tatkräftig und loyal, sagte Strobl.

Zu Hagels Stellvertretern im Kreis Alb-Donau/Ulm wurden der Theologe und Manager Prof. Ulrich Hemel, die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer sowie die Ulmer CDU-Vorsitzende Barbara Münch gewählt.

