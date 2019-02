Hygiene CDU dringt auf Sanierung der Schulklos

Ulm / swp

Der Zustand der Schultoiletten ist ein Dauerbrenner für Eltern, Lehrer, Stadtverwaltung und auch Stadträte. „Das Thema begleitet uns schon länger, ist aber noch nicht zufriedenstellend gelöst“, schreibt die CDU-Fraktion in einem Antrag an OB Gunter Czisch, in dem sie ein Programm zur Sanierung sanitärer Anlagen in Schulen fordert. Der jüngste Fall betrifft die Albrecht-Berblinger-Grundschule in der Weststadt, wo sich Eltern massiv über die Klos beschwert haben. Entsprechende Schreiben erreichten auch die CDU-Fraktion.

„Bei vermehrter Ganztagsbetreuung und Ganztagsschule dürfen Eltern, Schülerinnen und Schüler in Ulmer Schulen einen geruchsfreien und akzeptablen Zustand der sanitären Anlagen erwarten“, heißt es in dem CDU-Antrag. Die Stadträte begrüßen, dass die Stadtverwaltung im Fall der Albrecht-Berblinger-Grundschule schon versucht hat, Abhilfe zu schaffen. „Allerdings können manche Probleme nur durch eine Komplettsanierung der Toilettenanlagen gelöst werden.“

Schüler als WC-Paten

Die Stadtverwaltung soll deshalb eine Übersicht über den Zustand der Schulklos und den Sanierungsbedarf erstellen. Zudem sollte Ulm ein „Extraprogramm zur Sanierung der Schultoiletten“ auflegen und noch in diesem Jahr beginnen. Die CDU geht auch auf den Umstand ein, dass viele Schäden von den Schülern selbst verursacht werden. Lehrer, Elternbeiräte und Vertreter der Stadt sollten überlegen, was man dagegen tun kann. Die CDU-Stadträte machen zwei Vorschläge: Um sich verantwortlicher zu fühlen, könnten Schüler in die Gestaltung der WC-Anlagen einbezogen werden. Zudem könnten Klassen Patenschaften für bestimmte Anlagen übernehmen.