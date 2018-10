Parteien CDU bestätigt Münch als Vorsitzende

Ulm / swp

Die Mitglieder des CDU- Stadtverbands Ulm haben Barbara Münch als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Dem Vorstand gehören Wolfgang Schmauder, Hans Hengartner und Brigitte Röder (neu) als stellvertretende Vorsitzende an. Neue Schatzmeisterin ist Ulrike Hudelmaier, neuer Schriftführer ist Dietrich Schilling. Andreas Raab (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und Thomas Schmid (Internet) wurden bestätigt. Beisitzer sind Laura Bader, Christa Gerstner, Constantin Kern, Michael Kirn, Dr. Christoph Niclas, Juri Meyer, Leslie ter Jung, Johannes Schulz und Julian Tschenett. Vertreter der Ortsverbände sind: Dr. Karin Graf, David Lamm, Johannes Preiss, Franz Häussler, Dr. Rottraut Schäfle, Gabriele Soldner, Andreas Steur, Florentina Tole und Edgar Winter.

Mit Blick auf die Kommunalwahl sieht Münch die Stärken der CDU Ulm in ihrer Bürgernähe und dem Arbeiten an der Sache, um so die besten Lösungen für die Anliegen der Ulmer zu finden.