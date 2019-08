Die Caritas Ulm/Alb-Donau hat den neuen Fachbereich Solidarität, Annette Fiegel-Jensen leitet ihn. Sie berichtet über laufende Projekte und Ideen für neue. Solidarität ist die Ur-Funktion der Caritas. Hier geht es um alles, was den Zusammenhalt und das Miteinander fördert und was in die Gemeinschaft hineinwirkt.“ So beschreibt Annette Fiegel-Jensen ihr Aufgabengebiet: Sie leitet den neuen Fachbereich Solidarität der Caritas Ulm/Alb-Donau.In diesen...