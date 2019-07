Am 10. Juli 2018 starb Kult-Wirt Dieter „Capo“ Zauner. Nun wurde von seinem Grab ein Andenken gestohlen.

Verärgerung herrscht bei bei den Facebook-Freunden von Capos Größenwahn. Am Grab des Ulmer Kultwirts Dieter „Capo“ Zauner haben Unbekannte einen sehr persönlichen Gegenstand gestohlen. Es handelt sich dabei um eine Kette mit einem Bullenkopf.

Als Freunde am 10. Juli 2019, dem Todestag von „Capo“, am Grab im Söflinger Friedhof waren, war die Kette noch da. Am Mittwochmorgen (24. Juli) war das Andenken dann verschwunden. Auf Facebook wird dieses respektlose Verhalten ebenfalls kommentiert.

Capos Größenwahn Kult-Wirt Dieter „Capo“ Zauner gestorben Trauer in Ulm: Kult-Wirt Dieter "Capo" Zauner ist nach schwerer Krankheit gestorben.

Im Juli 2018 war Zauner im Alter von 72 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Kurz davor hatte er seine Kneipe „Capo’s Größenwahn“ an der Ulmer Platzgasse an seine langjährige Mitarbeiterin Selly Stegmann übergeben. 35 Jahre lang hat er die Kneipe geführt.

