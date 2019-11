Der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie den Rauschgiftermittlern des Polizeipräsidiums Aalen gelang nach eigenen Angaben ein Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität.

Bereits am 3. November wurde bei einer routinemäßigen Polizeikontrolle festgestellt, dass ein 50-Jähriger 50 Gramm Marihuana in seinem Auto dabei hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass der im Ausland lebende Tatverdächtige ein Einfamilienhaus in Unterkochen angemietet hatte und womöglich mit den Drogen Handel betrieb.

3,7 Kilo Cannabis in Wohnhaus

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung des Hauses bestätigte sich der Verdacht. Im Keller des Hauses stießen die Ermittler auf eine automatisierte Plantage. Weitere Pflanzen wurden im Wohnbereich gezüchtet. Zudem wurden Bargeld sowie etwa 3,7 Kilogramm an geerntetem Cannabis aufgefunden, das teilweise für den Verkauf vorbereitet worden war. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 50-jährigen erging Haftbefehl, sodass er in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.