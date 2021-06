Wie eine Neueröffnung: So fühle sich der Start nach sieben Monaten Corona-Zwangspause an, erzählt Ulis Lo Cicero vom Café Pallino in der Ulmer Rosengasse. Dabei feiern er und seine Frau Majda am 1. Juli das Zehnjährige ihres Cafés. Aber jetzt hatten sie „gemischte Gefühle“: Kommen die S...