Welche Cafés und Kaffeehäuser in Ulm und Neu-Ulm gibt es? Wir haben den Überblick.

Die Eröffnung eines Starbucks in der Ulmer Innenstadt im vergangenen Jahr hat gemischte Gefühle bei Café-Besuchern in Ulm ausgelöst: Die einen freuen sich über den Großstädtischen-Flair, den die Kaffee-Kette mitbringt, andere sehen die vielen eigenständigen Cafés in der Stadt in Gefahr.

Cafés in Ulm und Neu-Ulm

Doch welche Alternativen hat man in der Stadt? Jede Menge! Wir haben eine Übersicht der Cafés in der Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt in unserer Karte zusammengestellt:

Welches Café fehlt?

