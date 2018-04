Auszeichnung Cafe Alba eine der besten Konditoreien in Deutschland

Cafe Alba eine der besten Konditoreien in Deutschland

Ulm / swp

Das Café Alba im Herzen von Ulm hat seine ausgezeichnete Qualität zum zweiten Mal bestätigt bekommen und ist auch 2018 in das Taschenbuch „Die 525 besten Cafés und Röstereien in Deutschland“ aufgenommen worden.

Bereits 2014 wurde das Café Alba im Feinschmeckerbuch aufgeführt, welches die Besten Lokale nennt, in denen man nicht nur durch den Genuss feiner Kuchen und Torten sich eine schöne Auszeit gönnen kann, sondern meist auch in behaglicher Atmosphäre entspannt die Zeit verstreichen lassen kann. Für die Veröffentlichung des Taschenbuches haben Redakteure sowie viele freie Mitarbeiter, rund 750 Adressen von Flensburg bis Garmisch bei anonymen Besuchen geprüft; insgesamt gibt es in Deutschland rund 12.000 Cafés.