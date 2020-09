Das Bundeswehrkrankenhaus ist jetzt ein „Wirbelsäulenzentrum der Maximalversorgung“. Die Abteilungenhaben das Zertifikat der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft erhalten. Ein derartiges Zentrum existierte bisher in Baden-Württemberg und auch in Bayern nur einmal, teilt das BWK mit. Deutschlandweit gibt es derartige Zentren nur 30 Mal. An Zentren der Maximalversorgung müssen jährlichmit einem bestimmten Schwierigkeitsniveau durchgeführt werden.