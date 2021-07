Weil einer der beiden Fahrer am Steuer kurz eingeschlafen war, starben am Sonntag zehn Menschen am Rande einer kroatischen Autobahn. 45 weitere Fahrgäste wurden verletzt. Der Bus war im Auftrag eines Reisebüros unterwegs, das regelmäßig Fahrten aus Deutschland in das Kosovo und nach Albanien organisiert.

Über deutsche Opfer war zunächst nichts bekannt. Wie jetzt erst bekannt wurde, befanden sich unter den 67 Fahrgästen auch Reisende aus d...