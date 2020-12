Der erste Schneefall des Jahres trifft den Ulmer und Neu-Ulmer Verkehr auch in diesem Jahr erwartungsgemäß hart. Dabei kommt es am Dienstagmorgen (1.12.2020) zu zahlreichen Verspätungen im ÖPNV. Noch dazu können an den Haltestellen wartende Fahrgäste den Status der Busse nicht in der DING-App abfragen – Server-Probleme.

ÖPNV Ulm und Neu-Ulm: Busse brauchen länger

Wer am Dienstagmorgen in Ulm und Neu-Ulm auf den ÖPNV angewiesen ist, musste möglicherweise länger als üblich auf Bus oder Straßenbahn warten. Aufgrund des starken Schneefalls und den glatten Straßen waren die Busse im Stadtgebiet langsamer unterwegs.

DING-App funktioniert nicht

Noch dazu lässt sich seit dem frühen Morgen die DING-Fahrtauskunft-App nicht verwenden, da die App Server-Probleme hat. „Aufgrund von Wartungsarbeiten steht Ihnen die DING-Fahrplanauskunft momentan leider nicht zur Verfügung“, so die Fehlermeldung der DING-App.

Diese Fehlermeldung erscheint am Dienstagmorgen in der Ding-Fahrtauskunft-App.

© Foto: Volkmar Koenneke/ Screenshot DING-App

Echtzeit ÖPNV Die Karte der SWU meldete morgens außerdem „Verspätungen und Ausfälle auf allen Buslinien“. Aktuell stabilisiere sich die Lage aber wieder. Nach Angaben der „aktuellen Störungsinformation“ endet und beginnt die Linie 8 wegen der Glätte an der Haltestelle Kuhberg Schulzentrum.

