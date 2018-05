Altheim / swp

Als ein Traktor links abbiegt, streift ihn ein Linienbus. Dessen Fahrer hatte das Blinken übersehen.

Ein Linienbus streifte am Donnerstag einen Traktor, als dieser auf dem Weg von Altheim Richtung Humlangen links in einen Feldweg abbog. Der 49-jährige Traktorfahrer setzte zwar den Blinker, der 38-jährige Busfahrer übersah das Blinken aber und überholte den Traktor. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden am Bus auf etwa 20.000 Euro. Am Traktor entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.