Streik Bus- und Straßenbahnfahrer legen Arbeit nieder

Ulm / Julia Kling und Beate Rose

Der Warnstreik der Bus- und Straßenbahnfahrer führt zu längeren Staus. Beim Schulweg springen häufig die Eltern ein.

Stau auf der Ludwig-Erhard-Brücke, der B 10 oder anderen Hauptverkehrsachsen sind in Ulm derzeit keine Seltenheit. Am Mittwoch aber waren noch mehr Autofahrer als sonst vor allem im Berufsverkehr in der Stadt unterwegs: Straßenbahn- und Busfahrer der SWU Verkehr und Schwaben Mobil legten im Rahmen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi den ganzen Tag ihre Arbeit nieder.

Im Stau stand auch Stole Stojkovski. Er übernahm am Mittwoch den Fahrdienst für seine Familie. „Heute morgen war es sehr knapp, als ich meinen Sohn in die Schule gefahren habe, weil auf den Straßen sehr viel los war“, sagte Stojkovski als er gegen 15 Uhr erneut vor dem Schulzentrum wie zahlreiche andere Eltern am Kuhberg in der Wendeschleife parkte und auf seinen Sohn wartete.

Pünktlich zum Ende des Unterrichts stand ein Bus der Linie 4 an der Haltestelle am Schulzentrum. Die Wartezeit auf den nächsten war dann mit gut 20 Minuten doppelt so lang wie sonst. Die Schülerin Anna Luna Scheid ging lieber kein Risiko ein und fuhr am Morgen von Neu-Ulm statt mit dem Bus mit dem Auto zur Robert-Bosch-Schule auf dem Kuhberg. Das einzige Manko? Sie musste früher aufstehen, um noch einen Parkplatz zu ergattern. Lisa Marie und Mia waren mit dem Rad unterwegs. Die beiden 14-Jährigen fahren zwar sonst mit dem Bus von Böfingen ins Schulzentrum, „bei dem Wetter war das heute aber gar nicht schlimm“, sagte Mia gelassen.

Auch Gerhard Braunsteffer, Leiter der Robert-Bosch-Schule, ging mit dem angekündigten Streik gelassen um, wie viele Schulleiter: Er informierte die Klassenlehrer, die ihre Schüler informierten. Am Mittwoch hat die Informationskette ausgezeichnet funktioniert. Braunsteffer: „Ich muss die Schüler loben, die allermeisten waren pünktlich.“

Die Bus- und Tramfahrer der Früh-, Tag- und Spätschicht sowie Beschäftigte im Fahrdienst und den Werkstätten – laut Verdi insgesamt 210 – legten ihre Arbeit nieder. Während die Linien 8, 11 und 14 von Subunternehmen der SWU Verkehr bedient wurden, kam es auf den Linien 3/5, 4, 7, 9, 13 und E zu teils starken Einschränkungen, wie die SWU mitteilten. Die Linien 1 (Straßenbahn), 10, 15 entfielen komplett.