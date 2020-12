Bus- und Straßenbahn-Fahrgäste aus Ulm und Neu-Ulm: ab 1. April werden die Fahrpreise erhöht. Nach Angaben von DING werden wegen der „aktuell schwierigen Lage“ die Preise aber nur moderat gehoben. Achtung: ab 1. April werden dieerhöht. Nach Angaben von DING werden wegen der „aktuell schwierigen Lage“ die Preise aber nur moderat gehoben. Zusätzlich ändern sich viele Fahrpläne im DING-Gebiet.

ÖPNV im DING-Gebiet: Diese Tickets kosten bald mehr

Bus-Unternehmen unter den Folgen der Wie auch jede andere Branche, leiden die regionalenunter den Folgen der Corona-Pandemie . Aufgrund der aktuellen Situation wurde vom DING-Aufsichtsrat jedoch beschlossen, die geplante Preiserhöhung von dem 1.1 auf den 1.4. 2021 zu verschieben. Das wird sich in Zukunft für die Fahrgäste ändern:

Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm:

Monatskarte: Die Monatskarte wird um 1,50 Euro teurer und kostet 63,00 Euro.

Abo-Jahreskarte: Die Abo-Jahreskarte wird um 1,30 Euro teurer und kostet dann 53,70 Euro.

Schülermonatskarte: Die Schülermonatskarte kostet 1,10 Euro mehr. Der Preis liegt dann bei 47,20 Euro.

Tageskarte Gruppe: Für Ulm und Neu-Ulm wird die Gruppen-Tageskarte 0,20 Euro teurer und kostet dann 8,20 Euro.

Stadtgebiet Biberach und Riedlingen

Einzelfahrschein Kinder: Der Einzelfahrschein für Kinder wird um 5 Cent teurer und kostet dann 1,30 Euro.

Monatskarte: Die Monatskarte wird um 0,70 Euro teurer und kostet dann 46,70 Euro.

Abo-Jahreskarte: Der Monatsbeitrag zur Abo-Jahreskarte erhöht sich um 0,60 Euro und kostet dann 40,90 Euro.

Schüler-Monatskarte: Die Fahrkarte wird um 0,50 Euro teurer und kostet dann 35,00 Euro.

Tageskarten: Die Gruppentageskarte und der Barpreis der Single Tageskarte werden 0,10 Euro teurer und kosten dann 6,00 Euro bzw. 3,60 Euro.

Regionaltarife

Regionaltarife: Fahrten im DING Gebiet werden nach Abhängigkeit von der Anzahl der Tarifwaben angepasst. Hier werden Monatskarten um 1,50 bis 3,10 Euro teurer und Shcülrmonatskarten um 1,10 bis 2,40 Euro.

Gesamtnetz

Gesamtnetz-Tageskarte Gruppe: Die Gesamtnetz-Tageskarte Gruppe wird um 30 Cent teurer und kostet dann 19,00 Euro.

Ticket 65plus, Azubiticket, Semesterticket: Der Monatsbetrag für das Ticket 65plus steigt um 1,10 Euro (47,20 Euro), genauso wie das Azubiticket (56,60 Euro). Auch Studenten müssen mehr für ihr Semesterticket bezahlen. Es wird 4 Euro teurer und kostet dann 133,00 Euro.

Bus und Straßenbahn: Diese Preise bleiben gleich

Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm Einzelfahrschein und Tageskarte: Im Stadtgebiet ändert sich beim Preis für Einzelfahrscheine nichts. Es bleibt bei 2,40 Euro bei Barzahlung, 2,20 Euro beim Handy Ticket und 1,40 Euro für Kinder. Auch der Preis der Tageskarte Single bleibt unverändert bei 4,40 Euro.

Stadtgebiet Biberach und Riedlingen: Der Einzelfahrschein für Erwachsene wird nicht teurer. Er kostet weiterhin 2,00 Euro bei Barzahlung, und einen Euro als Handy Ticket Bürgerticket Biberach.

Preiserhöhung der Fahrtkosten: Deshalb müssen Tickets teurer werden

Insgesamt werden die Fahrpreise durchschnittlich um 1,8 Prozent erhöht. „„Die Einnahmenverluste sind in diesem Jahr enorm und die Kosteneinsparungen gleich Null. Doch wenn Bund und Länder im kommenden Jahr wieder Hilfsmaßnahmen für den ÖPNV wie in 2020 ergreifen, wird es möglich sein, das Leistungsangebot aufrecht zu erhalten, ohne dass die Preise überdurchschnittlich erhöht werden müssen“, sagt DING-Geschäftsführer Thomas Mügge in einer Pressemitteilung. Ein weiterer Grund für die Kostenerhöhung sei die ab Januar anstehende CO2-Steuer, die Nahverkehrsunternehmen zusätzlich belaste. Die Absenkung der Mehrwertsteuer sorgte nach Angaben von DING jedoch für niedrigere Preiserhöhungen, da die Entlastung an die Fahrgäste weitergegeben werden soll. Gewisse Preiserhöhungen seien mit Blick in die Zukunft aber notwendig. DING-Aufsichtsratsvorsitzender Heiner Scheffold deutet dabei auf die Herausforderungen des Klimaschutzes hin. Für einen „leistungsfähigen, modernen und umweltfreundlichen ÖPNV“ brauche es „angemessene Preise“. Diese decken die Kosten aber „bei weitem nicht“.

