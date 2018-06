Lifestyle Street-Food-Markt: Burger aus dem Schulbus

Schlemmer-Arena mit Street-Food-Markt an und in der Ratiopharm-Arena mit Spirituosen-Markt. Foto: Matthias Kessler © Foto: Matthias Kessler

Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Verhaltene Resonanz auf den dritten Street Food Markt in und an der Ratiopharm-Arena.

Ganz genüsslich schlemmen Vesna (27 Jahre) und Kristina (28) an ihren Mini-Pancakes mit Erdbeeren und Nutella. Julia (27) hat dazu einen Frozen Joghurt und vorher schon einen Hot Dog gehabt, der zwar teuer aber auch sehr ausgefallen gewesen sei.

Gemeinsam mit Nadin (18) waren die Freundinnen am Wochenende auf dem Street-Food-Markt an der Ratiopharm-Arena und beklagten ein wenig das Angebot, das im vergangenen Jahr ihrer Ansicht nach vielfältiger gewesen sei. „Es ist ein bisschen Burger-lastig heuer“, sagt Julia, die die Idee der Schlemmer-Arena aber super findet.

Eric Elbern ist einer dieser Burger-Bräter, freilich ein besonderer. Bis zur brandschutzrechtlichen Schließung des Stuttgarter Fernsehturms im März 2013 war er der Chef des dortigen Turmrestaurants. „Ich wusste von nichts und musste 50 Mitarbeiter entlassen“, sagt Elbern, der sich in der Folge in Denver (USA) einen alten Schulbus kaufte, ihn nach Deutschland transportieren und zum Food-Truck umbauen ließ.

Geschmack der Zeit

Eigentlich hätte er lieber wieder ein neues Restaurant aufgemacht, aber die Pachtgebühren seien so hoch, dass er lieber das Abenteuer Food-Truck gewagt habe. Zwar bietet er als Halbkolumbianer gerne auch südamerikanische Speisen an. Unschlagbar aber sei das Geschäft mit Burgern, „die gehen immer“.

Tatsächlich ist der Abenteuer-Anteil an seiner Unternehmung sehr überschaubar. Die Food-Trucks als moderne und fahrbare Imbissbuden treffen den Geschmack der Zeit und vor allem das Lebensgefühl junger Leute, wie Thomas Jetter sagt, Ulmer Stadtführer und selbst im fortgeschrittenen Alter. Er ist begeistert von der neuen Ess-Kultur, die den Caterern Konkurrenz macht, wie er glaubt. Vor einem Jahr hat sich die junge Katrin Appel aus Neuburg an der Donau selbstständig gemacht. Sie hat Tourismusmanagement mit Schwerpunkt Gastronomie studiert und sich dazu entschieden, kein Restaurant zu führen, sondern das Freiheitsgefühl eines Food-Truckers zu genießen.

Sie bietet drei verschiedene Currys an, eines ist vegan, zwei sind mit Fleisch, wobei das aus artgerechter Haltung stammt. „Das ist ein Lebensgefühl, die Arbeit ist nicht so streng, ich bin viel unterwegs und sehe viel neues“, schwärmt sie von ihrem Job.

Dass das auch etwas für ältere Semester ist, bestätigt der 64-jährige Wolfgang Boden, der mit seiner Begleitung aus Sigmaringen kam und das vegane Süßkartoffel-Curry genussvoll isst.

Zum Nachspülen war in der Ratiopharm-Arena ein Spirituosenmarkt aufgebaut, in dem beispielsweise Michael Eising vom Rosebottel einen Aperitif aus Orangenessenz, rotem Vermut, einer Orangenzeste und einem Zweig Rosmarin offeriert. Klarer Renner der Saison sind aber Getränke aus einer Quitten-Kräuter-Essenz gemixt, die auch Patricia Suhr (23) und Alexander Steidle (25) gut schmeckt.

Miriam (41) probiert derweil den Pinkcat Gin am Stand von Frank Steinle, der seit Jahren in einer Garage in Reutti Gin herstellt. Der Pinkcat Gin ist in seiner puren Konsistenz von kräftigem Geschmack, verdünnt mit Tonic aber ein Erlebnis. Besonders zu Schwörmontag hat der Chef der Chateau Steinle Manufaktur wieder einen Ulmer Gin hergestellt, der mit Aktivkohle versetzt ganz schwarz ist und folgerichtig Black Edition heißt.