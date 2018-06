Grafik Buntes Zeichen für die Vielfalt

Ulm / lgh

Sie habe sich von Anfang an vorgestellt, dass sich die Leute ihr Zeichen anstecken, sagt Dorothee Herrmann – wie ein Aids-Schleifchen, als Statement für die Vielfalt und „um Stellung zu beziehen gegen Rassismus“. Genauso könnte es kommen, Buttons seien schon produziert, sagt Herrmann. Denn so ähnlich wie die Künstlerin aus Pfuhl stellt sich das auch der Deutsche Kulturrat vor: Kürzlich ging Herrmanns Emblem – ein bunt gestreiftes Verbindungszeichen – als Sieger unter 780 Einreichungen für die Aktion „Gib mir ein Zeichen“ hervor und soll nun als Symbol für „Zusammenhalt in Vielfalt“ stehen.

Auf Vorschlag des Kulturrats hatten sich vergangenes Jahr Vertreter aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zur Initiative Kulturelle Integration zusammengeschlossen und fünfzehn Thesen vorgelegt, die für Toleranz, Solidarität und Mitmenschlichkeit werben. Dazu wurde bundesweit die Mitmach-Aktion ausgelobt.

Beim Stichwort Zusammenhalt habe sie an das Und-Zeichen gedacht, sagt die 67-Jährige, und die bunten Farben (nicht nur die Grundfarben) stehen natürlich für die Vielfalt. „Es sollte international und leicht verständlich sein“, sagt Herrmann. Für ihren Vorschlag, der anschließend noch mit dem Arm des @ versehen wurde, bekam sie den ersten Platz, 1000 Euro und die Reise nach Berlin zur Preisverleihung mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Das Symbol „für Zusammenhalt in Vielfalt“ kann man jetzt auf der Seite des Deutschen Kulturrats herunterladen. Es soll genutzt werden, um ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen, „um zu zeigen, dass man nicht zu denen gehört, die auf der Straße herumkrakeelen, sondern dass man Leuten hilft, die in Not sind“, so formuliert es die Erfinderin selbst.

Info Das Logo kann man beim Deutschen Kulturrat unter www.kulturrat.de herunterladen.