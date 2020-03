Da wusste er noch nichts von seiner baldigen Wegbeförderung: Generalarzt Hans-Ulrich Holtherm (links) bei der Amtseinführung in Ulm am 15. Januar dieses Jahres. In der Mitte Generalstabsarzt Stephan Schoeps, Vize-Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, rechts Holtherms Amtsvorgänger Generalarzt Ralf Hoffmann. © Foto: Volkmar Könneke