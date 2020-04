Militärjets über Ulm sind an klaren Tagen kein seltener Anblick, zu überhören sind eh nicht. Doch fliegt die Luftwaffe gerade verstärkt Einsätze? Zahlreiche Bürger sind offenbar dieser Auffassung, wie mehrere Anfragen an die Redaktion zeigen.

Helmut Herzog aus Unterweiler hat ein Beschwerdeschreiben an die Bundeswehr geschickt. In der dicht besiedelten Region sei man ob der häufigen Übungsflüge ohnehin geplagt. „Warum aber wird gerade in Viruszeiten verstärkt geflogen?“, fragt er. „Wir verharren in Isolation, Ihre Piloten tummeln sich . . . täglich stundenlang über unserem Himmel.“ Ein schlechteres Beispiel für mangelnde Solidarität gebe es wohl kaum, findet Herzog.

Bundeswehr: Nicht mehr Flüge als sonst

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln-Wahn gibt nur Auskunft, wenn die vermeintlichen Flugzeiten bis auf die Stunde genau angegeben werden. Auf eine entsprechend konkretisierte Anfrage der SÜDWEST PRESSE hin heißt es schließlich, dass es in der Woche vom 14. bis zum 17. April sowie am 20. April täglich zwischen 10 und 12 Uhr „eine Nutzung des Luftraumes gab“. Die Jets stammten vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg/Donau, am 20. April habe es sich um ein Tankflugzeug der Bundeswehr gehandelt.

Für die Flüge sei der Luftraum Ulm-Allgäu reserviert worden, teilt eine Bundeswehr-Sprecherin mit. Dass in Corona-Zeiten mehr geübt werde, stimme nicht. Im Gegenteil: „Aufgrund von Umstrukturierungen kommt es derzeit sogar zu vermindertem Flugbetrieb.“ Dieser werde wohl wegen des fehlenden zivilen Flugbetriebes stärker wahrgenommen.