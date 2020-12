Ist im Zuge der Operation des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) gegen ein mutmaßliches Reichsbürger-Netzwerk bei der Bundeswehr in Ulm vergangene Woche einiges schief gelaufen? Darum ging es am Mittwoch offenbar in einer geheimen Sondersitzung des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimd...