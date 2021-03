Während Deutschland über Lockerungen debattiert hat, ist Christian Jost in den Corona-Hotspot Lissabon geflogen. Der 51-jährige aus Burlafingen ist Oberfeldarzt bei der Bundeswehr und arbeitet am Bundeswehrkrankenhaus Ulm, wo er vor allem im OP und in der Notaufnahme im Einsatz ist. Außerdem fli...