Hasan Sen tritt bei der Bundestagswahl im Herbst für die SPD im Wahlkreis Ulm an, das ist das Ergebnis der Abstimmung der beiden SPD-Kreisverbände Ulm und Alb-Donau. Die Nominierung fand in der Lix-Sporthalle in Blaustein statt.Mit 41 von 44 abgegebenen Stimmen und drei Enthaltungen haben die Mit...