Häftlinge Büromöbel aus dem Ulmer Knast

Ulm / Katrin Stahl

Um kurz vor sieben Uhr morgens beginnt die Arbeit in den Werkstätten. Mittags gibt es eine Pause. Feierabend ist um 16 Uhr. Ein ganz normaler Arbeitstag – bis auf die Tatsache, dass die Arbeiter anschließend nicht nach Hause gehen, sondern nur ein Gebäude weiter in ihre Zimmer. Sie sind Gefangene in der Justizvollzugsanstalt Ulm (JVA) und befinden sich im offenen Vollzug.

„Resozialisierung mit Produktivität“ – so lautet das Ziel des Vollzuglichen Arbeitswesens (VAW). In den Betrieben sollen Strafgefangene auf das Berufsleben nach ihrer Entlassung vorbereitet werden. Neben der Eingliederung wird auch Wert auf wirtschaftlich sinnvolle Arbeit gelegt. In Baden-Württemberg, wo für Häftlinge Arbeitspflicht herrscht, stehen die insgesamt 18 Niederlassungen seit 2001 unter dem Dach des Landesbetriebs VAW. Der Zusammenschluss ermögliche eine bessere kaufmännische Steuerung. „Wir sind wirtschaftlich ergiebig“, sagt die Ulmer Geschäftsführerin Gabriele Schmidt.

120 Insassen

Schreinerei, Schlosserei und ein Betrieb, der Unternehmen mit kleinen Diensten zuarbeitet, gibt es in Ulm. Etwa 120 Insassen sind dort tätig, kümmern sich um allgemeine Handwerks-, Montage- und Verpackungsarbeiten. Der Fokus liegt auf der Herstellung von Büromöbeln. Kunden sind vor allem Justiz- und Gerichtsgebäude sowie Ministerien und Polizeistationen in Baden-Württemberg. Die Nachfrage ist groß, mehr als 1600 Arbeitstische werden im Durchschnitt pro Jahr produziert. Besonders beliebt: Die Neuentwicklung „eJustice“, ein ergonomischer, elektromotorisch höhenverstellbarer Sitz-Steharbeitsplatz.

Pro Stunde erhalten die Gefangenen für ihre Arbeit zwischen 1,60 Euro und 1,80 Euro. Etwas mehr als die Hälfte davon wird treuhänderisch verwaltet und fließt in das Überbrückungsgeld für die Zeit unmittelbar nach der Haft. Der Rest darf ausgegeben werden – meistens für Zigaretten und Kaffee. Etwa sechs Monate bleiben die Häftlinge im Durchschnitt im Betrieb. Im besten Fall folgt dann der nächste Schritt, der Freigang.

„Unser Auftrag ist es, die Gefangenen auf ihr zukünftiges Leben in der Gesellschaft vorzubereiten“, erklärt Nadine Schmelzer, stellvertretende Leiterin der JVA Ulm. Und das Wichtigste im Leben seien nun einmal Arbeit und ein soziales Gefüge. „Durch die Tätigkeit in den Werkstätten erhalten die Gefangenen eine Struktur in ihrem Alltag, sie müssen sich selbst organisieren.“ Dies beginne bei dem eigens zubereiteten Frühstück und reiche über den Urlaub, der beantragt werden muss, bis zum Zimmerschlüssel, den jeder Gefangene besitzt.

Ein Leben im Kleinformat auf 1,2 Hektar Gefängnisfläche und mit strengen Richtlinien: kein Alkohol, keine Drogen, keine Gewalt. „Wir geben den Häftlingen einen Vertrauensvorschuss“, sagt Schmelzer. Nur so würden diese lernen, Verantwortung zu übernehmen. Warum die Männer im offenen Vollzug sind, hat unterschiedliche Gründe. „Wir haben Insassen, die Sexualstraf- und Gewalttaten bis hin zum Mord begangen haben“, erzählt Schmelzer. Viele seien wegen Betrugs da, einer wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein. Grundsätzlich gehe man bei keinem der Gefangenen von einer Fluchtgefahr aus.

Was die Häftlinge von der alltäglichen Struktur halten? Da ist sich Schmelzer sicher: „Der Großteil ist froh darüber, etwas zu tun zu haben.“