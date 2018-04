Wohltätigkeit Bürgerstiftung spendet Geld für Ehrenamt

Neu-Ulm / Bernd Rindle

Die Neu-Ulmer Bürgerstiftung schüttet wieder Geld für ehrenamtliche Organisationen aus. Die Bandbreite der Hilfen ist groß.

Sie kochen für Bedürftige, geben Sprachunterricht, brechen Barrieren und verbinden die Menschen – aus eigenem Antrieb und unentgeltlich. Ob Privatinitiativen, Vereine, Institutionen oder Organisationen, alle werden vom Gedanken angetrieben, die Gesellschaft ein wenig besser zu machen. Dieses bürgerschaftliche Engagement hat in Neu-Ulm Tradition, ist aber nicht einfach zu finanzieren. Deshalb unterstützt die Neu-Ulmer Bürgerstiftung seit zehn Jahren zahlreiche beispielhafte Projekte.

Insgesamt rund 140 000 Euro hat die Stiftung bislang ausgeschüttet. Nun war es nach dem Motto „Bürger helfen Bürger“ wieder so weit für eine kleine Finanzspritze von insgesamt 20 035 Euro, die den 15 Projekten verabreicht wurde. Über die Bandbreite war Oberbürgermeister Gerold Noerenberg nach der Themenvorstellung selber erstaunt, wobei sie im Sinne der Bürgerstiftung eines eint: „Der Mensch steht im Mittelpunkt.“

In der Tat hat das gelobte „Engagement für das Gemeinwesen“ viele Gesichter. Etwa das Frauensprachprojekt des Vereins der „Vorfeld Bürger“, der Frauen aus über 20 Nationen in Deutsch unterweist, um sie für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Sexualpädagogik für Jugendliche leistet „Donum Vitae“, was vor allem verstärkt von Schulen angefragt wird.

Die Privatinitiative „Gemeinsam genießen“ lädt Bedürftige zu einem selbst gekochten „Drei-Gänge-Menü“ ein, das „Theater Luftschloss“ entwickelt mit einem Generationen übergreifenden Ensemble ein eigenes Stück, während man sich in der Beratungsstelle für Wohnraumerhalt Menschen in Problemsituationen annimmt. Die studentische Initiative „Rock your life“ hilft unter anderen Hauptschülern bei der beruflichen Orientierung, und die Nachbarschaftshilfe Neu-Ulm unterstützt Menschen beim Einkaufen, Behörden- und Arztgängen und anderen Dingen des Alltags.

Mit dem Projektraum „Putte“ für aktuelle Kunst wird auch die Kultur gefördert, ebenso der Verein „Lebenswert“ für die Integrationshilfe als auch der Verein „Diabetes Kinder“, der aufzeigt, wie man mit dieser Stoffwechselerkrankung ein erfülltes Leben führen kann. Nicht zu vergessen die Aidshilfe und das Familienzentrum mit ihren Aktivitäten, das Schulfrühstücks-Projekt der Jugendsozialarbeit und das Jugendhaus Wache in den Wileys.

Noch steigerbar

Nach Überzeugung von Gerold Noerenberg ist das ehrenamtliche Engagement noch steigerbar. Zumindest habe eine Studie gezeigt, dass sich ein Drittel der Bevölkerung bereits engagiert und „ein weiteres Drittel grundsätzlich bereit dazu wäre“. Deshalb erachtet er es als wichtig, „dieses ehrenamtliche Engagement nach außen zu tragen und anderen Bürgern Mut zu machen“.