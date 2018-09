Podium Bürgermeister stellen sich Ulmerinnen

Ulm / jkl

Steinwüste vor dem Theater, bezahlbarer Wohnraum und die Frage nach mehr Raum für Radler im Straßenverkehr. Die Themen, die die vorwiegend weiblichen Besucher der Podiumsdiskussion „Was steht an in Ulm? Stadtpolitik aus Frauensicht“ umtrieben waren Großteils nicht frauenspezifisch, aber es sind die Themen, die die Ulmer momentan umtreiben. Rede und Antwort standen im Club Orange in der vh Bürgermeisterin Iris Mann und ihre beiden Amtskollegen Martin Bendel und Tim von Winning.

Den im Zuge des Baus der Linie 2 umgebaute Herbert von Karajan-Platz sollen nach den Worten von Baubürgermeister Tim von Winning bald auch wieder Bäume zieren. „In einem Monat werden mehrere Großbäume gepflanzt.“ Die Bewässerungsanlagen dafür seien bereits unterirdisch angelegt. Dagegen lasse sich der Wunsch einer Zuhörerin nach mehr öffentlichen Plätzen am Eselsberg, die zum Verweilen einladen, nicht so schnell umsetzen. „Aber wir planen solche Räume auf dem ehemaligen Hindenburg-Areal.“

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei angespannt. Aber ist Wohnen auch zu teuer? „Das kann man gar nicht so sagen“, erklärte von Winning. „Jeder lebt heute nur auf einer doppelt so großen Fläche als noch vor 60 Jahren.“ Dadurch werde es auch teurer. Die Wohnungsbaugenossenschaften sollen sich, geht es nach dem Willen von von Winning, vorwiegend mit Bauen beschäftigen. „Denn ewig bleiben die Zinsen nicht mehr so niedrig.“

Der Aufwand, um etwa einen Wohnungstausch innerhalb der Genossenschaften den Bewohnern anzubieten und zu ermöglichen, sei sehr groß – „und der Erfolg ist gering. Wir müssen derzeit nach effizienten Lösungen suchen, und das ist eben Bauen.“

Die Anregung mehr der roten Radstreifen anstelle von Schutzstreifen auf den Straßen auszuweisen, fand der Baubürgermeister nicht verkehrt. Die Flächen seien aber verteilt. „Überall wo Platz für Radler geschaffen wird, muss anderen Platz genommen werden.“ Deshalb sei häufig ein Schutzstreifen die einzige Möglichkeit. „Einen Vorteil haben die Streifen auch: so ist die Fahrspur schmaler und das führt zu einer niedrigeren Geschwindigkeit der Autos.“

vh-Leiterin und Gemeinderätin Dagmar Engels, die durch den Abend führte, wollte noch wissen, ob gemischte Teams der Arbeit im Rathaus nicht gut tun würden. Darauf der Baubürgermeister: „Auch Männer haben Angst in Unterführungen.“