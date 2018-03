Eintritt in AfD Burladingens Bürgermeister kann nicht einfach abgewählt werden

Ulm / Uwe Keuerleber

Bürgermeister Harry Ebert von Burladingen tritt während seiner dritten Amtszeit der AfD bei. Für den 57-Jährigen reine Privatsache und hat nichts mit seinem Amt zu tun. Einige Bürger fordern schon die Abwahl.

Harry Ebert ist seit 1999 Bürgermeister in dem rund 5500 Einwohner zählenden Städtchen Burladingen. Damals hatte sich Ebert als Parteiloser um das Amt des Bürgermeisters beworben. Nun ändern sich die Voraussetzungen und das Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeinde. Der 57-Jährige ist der AfD beigetreten und sieht dies als seine Privatsache. Widerspruch kommt aus den Reihen der CDU: Dort sieht man keine Trennung zwischen Amt und Person. Als Bürgermeister darf Harry Ebert einer verfassungsrechtlichen Partei anzugehören. Er war bereits Mitglied der CDU und ist später wieder ausgetreten.

Vor allem durch seine mehrfach fremdenfeindlichen Äußerungen und Beschimpfungen von Gemeinderäten ist er aufgefallen. Als „Landeier“, die sich im „Kadavergehorsam“ am „Nasenring“ durch die „Manege ziehen lassen“ – so bezeichnet Ebert in einem Internetauftritt die Gemeinderäte, die eine Jugendflüchtlingsunterkunft besuchten. Das Heim nannte er ein „Armleuchterprojekt“. Viele Bürger fordern Eberts Rücktritt.

Wenig Mittel Bürgermeister seines Amtes zu entheben

Ebert ist nicht der erste Bürgermeister mit politischen Fehltritten. Auch nach der Dienstwagen-Affäre von Hechingens Bürgermeisterin wurden Forderungen zum Rücktritt ihres Amtes laut. Auch wenn die politische Arbeit unter den Verfehlungen des Bürgermeisters leidet, so hat dieser weder die Abwahl noch ein Amtsenthebungsverfahren zu befürchten. Grund ist die baden-württembergische Gemeindeordnung, die es den Landratsämtern und Regierungspräsidien schwer mach

Amtsträger die sich als unfähig erwiesen haben aus ihrem Amt zu entheben. So heißt es in Paragraph 128 der baden-württembergischen Gemeindeordnung: „Wird der Bürgermeister den Anforderungen seines Amts nicht gerecht und treten dadurch so erhebliche Missstände in der Verwaltung ein, dass eine Weiterführung des Amts im öffentlichen Interesse nicht vertretbar ist, kann, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen, die Amtszeit des Bürgermeisters für beendet erklärt werden. Über die Erklärung der vorzeitigen Beendigung der Amtszeit entscheidet das Verwaltungsgericht auf Antrag der oberen Rechtsaufsichtsbehörde.“

Das heißt, nicht der Gemeinderat oder die Bürger haben dies zu entscheiden, sondern es liegt allein am Verwaltungsgericht.