Städtebau Bürgerinfo zum Neubaugebiet „Im Eiland“

Neu-Ulm / swp

Am Ortsrand von Pfuhl sollen im Neubaugebiet „Im Eiland“ rund 130 neue Wohneinheiten entstehen.

Heute stellt die Stadt im Museumsstadel Pfuhl (Hauptstraße 73) von 19 Uhr an das städtebauliche Konzept des neuen Pfuhler Baugebietes „Im Eiland“ vor. Bürger haben die Möglichkeit, sich zur Planung zu äußern sowie Anregungen in den Planungsprozess einzubringen. Das Gebiet am nördlichen Ortsrand von Pfuhl ist rund 4,4 Hektar groß und liegt zwischen Saalbaustraße und Striebelhofweg. Neben Einfamilienhäusern können dort auch Doppel-, Ketten- und Reihenhäuser sowie mehrgeschossige Wohnhäuser gebaut werden. Insgesamt sollen rund 130 neue Wohneinheiten entstehen, teilt die Stadt mit.