Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen der Schüsse auf einen Afrikaner am Bürgerhaus. Im Falle des Deutschen, der am vergangenen Samstagabend vor dem Bürgerhaus Mitte in der Schaffnerstraße mit einer Luftpistole auf einen Afrikaner geschossen und diesen leicht verletzt hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie prüft, ob die Tat möglicherweise einen politischen Hinterg...