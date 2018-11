Stadtentwicklung Bürger gestalten Wiblinger Zukunft mit

Ulm / Chirin Kolb

Wenn die Ulmer Stadtverwaltung Wiblingen beschreibt, liest sich das wie die Zusammenfassung des idealen Stadtteils. Von ausgedehnten Wäldern und Wiesen ist die Rede, von großzügigen Grün- und Freiflächen, gutem Nahverkehr, Wohnungen für jeden Geldbeutel, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Gastronomie, zahlreichen Spiel- und Sportmöglichkeiten, sozialen Infrastrukturen, Bürgerengagement und Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium. So weit, so großartig. Doch es gibt auch Negatives.

Denn der mit rund 16 000 Einwohnern drittgrößte Stadtteil hat auch Probleme. Das augenfälligste: Alt-Wiblingen und der ab den 60er Jahren entstandene Tannenplatz sind nie zusammengewachsen, sie unterscheiden sich nicht nur optisch deutlich. In ihrer Darstellung für den Stadtentwicklungsausschuss des Gemeinderats spricht die Verwaltung von „Siedlungsbausteinen ohne Vernetzung“, isolierter Lage von Handwerk und Gewerbe, einem Mangel an günstigen Mietwohnungen und von Überalterung.

Es gibt also was zu tun in Wiblingen. Den Bedarf hat der Gemeinderat bereits in seiner Klausur 2017 erkannt. Der Tannenplatz wurde damals wie der alte Eselsberg und Böfingen als Stadtteil identifiziert, für den ein jeweils passend zugeschnittenes Entwicklungskonzept aufgestellt werden soll. Bei näherer Betrachtung stellte sich dann heraus, dass es ganz Wiblingen und nicht nur den Tannenplatz umfassen soll. Der Stadtverwaltung geht es bei dem Konzept nicht nur um Stein und Asphalt, sondern auch darum, den Zusammenhalt der Bewohner zu verbessern, die Identifikation mit dem Stadtteil zu stärken und sein Image zu polieren. Sechs Themen hat die Verwaltung im Blick:

Siedlungsentwicklung. Dazu gehört auch: Nachverdichtung. Stadträte und Stadtplaner haben noch den energischen Protest von Anwohnern gegen Neubaupläne der städtischen UWS in der Kemptener Straße und im Wiblinger Hart im Ohr.

Mobilität

Natur und Freizeit

Öffentlicher Raum

Bildung und Soziales

Nutzungsmischung

Bei all diesen Themen sollen die Wiblinger mitreden können: in einem „bürgernahen Dialog“ mit Workshops, Planungswerkstätten, Arbeitsgruppen, digitalen Beteiligungsmöglichkeiten. Der Plan sieht so aus: Im Februar 2019 gibt es eine Auftaktveranstaltung, danach tagen die einzelnen Gruppierungen, und im ersten Quartal 2020 soll das Stadtentwicklungskonzept stehen.

Inhaltlich will die Verwaltung keine Vorgaben machen und auch keine konkreten Vorschläge machen. „Die Bürger sollen nicht nur abnicken“, sagte Baubürgermeister Tim von Winning. Die Kunst werde ohnehin sein, nicht nur „frustrierte Menschen“ zu schaffen, die sich am Ende fragen, warum sie überhaupt zusammengesessen sind.

Fragezeichen in den Augen

Doch wie bringt man überhaupt die Wiblinger dazu, sich zu beteiligen? Und zwar nicht nur die, die ohnehin engagiert sind, sondern auch die, die sich kaum je zu Wort melden. Ideen dafür soll ein externes Büro liefern, das den Prozess begleiten wird. Einige Stadträte äußerten Bedenken, ob der Beteiligungsprozess nicht zu kurz angelegt sei und es tatsächlich gelingen könne, „mehr als die üblichen Verdächtigen“ (SPD-Stadträtin Brigitte Dahlbender) an den Tisch zu bekommen. Ja, räumte Baubürgermeister von Winning ein, „wir haben noch Fragezeichen in den Augen“. Er ist aber zuversichtlich, dass sich vieles noch klären wird.