„Unser erklärtes Ziel sind gebührenfreie Kitas in Ulm“, das hat sich das neu gegründete lokale Bündnis gleichen Titels auf die Fahnen geschrieben. Es trat am 20. November erstmals in Erscheinung: am 30. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention.

Dem Bündnis gehören an die Gewerkschaften IG Metall, Verdi, DGB, Naturfreunde Ulm sowie die Kreisverbände von SPD, Linken und Piraten.

„Kita-Beiträge sind zu hoch“

Als Gründe für ihre Forderung nennt das Bündnis, dass Familien entlastet werden sollen, für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt und Kinderarmut bekämpft werden soll. Außerdem gehe es darum, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern sowie gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. „In Ulm sind die Kita-Beiträge viel zu hoch“, heißt es in der Erklärung. „Ulm als reiche Stadt ist in der Lage, Eltern spürbar zu entlasten.“ Als erster Schritt soll die „Gebührenfreiheit des letzten Kita-Jahres in der Regelbetreuung eingeführt“ werden.