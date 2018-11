Comedy Bülent Ceylan in der Arena

Neu-Ulm / Christina Kirsch

Hereinspaziert! Bülent Ceylan grüßt als Zirkusdirektor in der Manege der Ratiopharm-­Arena. Flankiert von Flammenwerfern und Lichtorgeln tritt der Entertainer wie ein Popstar auf die Bühne. Jetzt bitte alle ausrasten. Ceylan inszeniert sich in seinem zehnten Programm als Lichterscheinung, die jedoch sogleich in die bekannte Rolle des „Monnemer Türk“ fällt. Die Plaudertasche bewegt sich aber nicht mehr nur im Mannheimer Proll-Kosmos, in dem bekannte Figuren immer noch ihre Daseinsberechtigung haben, sondern watscht auch AfD, Springerstiefel & Co. ab. Das kommt gut an.

Doch zuerst darf gelacht werden. Relaxt tänzelt Ceylan herum und gibt eine Typologie des Lachens ab. Er imitiert das verschämte Pups-Lachen hinter vorgehaltener Hand, das polnische Nikolaus-Lachen, das überhebliche High-Society-Lachen und natürlich seine eigene, dröhnende Lache. „Ich lache rückwärts wie ein Schwein“, grunzt er vor sich hin. „Und das als Türk’, mehr Integration geht nicht.“ In der Arena glucksen und kichern 3000 Fans – nach Anleitung im laufenden Meter. Doch dann lässt er das Lachen zur Empörung werden.

Mompfred ätzt wieder

In der Rolle des Möchtegern-­Blockwarts Mompfred ätzt er gegen Erdogan, Trump und Konsorten, die er in einer Selbsthilfegruppe für grenzdebile Diktatoren aufeinandertreffen lässt. Wie dumme Jungs zündeln sie an der Atombombe. Mompfred mit dem stets falsch geknöpften Hausmeisterkittel hat jetzt zudem einen Nazi-Hund an der Backe, der nicht auf „Sitz“ sondern auf „Stillgestanden“ hört. Bei „Heil“ gibt er Pfötchen. Der Hund markiert sein Revier „an allen vier Fronten“, und Ceylan parodiert trotz verrutschtem Bärtchen den auferstandenen Hitler. Adolf gesteht seiner Eva Braun nach dem Genuss von sechs Brötchen, dass er wohl eine „Ess-Ess-Störung“ hat. „Und da klopft es an der Tür“, sagt Ceylan und macht die Merkel-Raute. Das meiste in seinem Programm ist unausgesprochenes Kopfkino, jeder darf die Geschichten fortschreiben.

Natürlich treten auch Ceylans Kultfiguren auf. Der gestresste und verpeilte Harald mit Puma-Sportjacke hat diesmal einen von außen einstellbaren Innenspiegel erfunden. Und wer honoriert das? Natürlich niemand. Hassan ist nach wie vor testosterongesteuert. Auch Anneliese wirft ihre Haare wieder gekonnt über den Kragen ihres Pelzmantels. Sie tratscht über ihre Freundinnen und hat eine „Körperfett-Annaliese“ machen lassen. Die ging nicht gut aus.

Ceylans Zugaben generieren erneut Lachsalven, weil er mit der Kamera die Publikumsränge abfährt und sich Leute herausfischt, die irgendwie zum Programm passen. Und dann kommt noch das Heavy-Metal-Finale, bei dem Ceylan seine Mähne fliegen lässt. „Lassmalache“ mäandert liebevoll und lustvoll durch einen Kosmos der Lächerlichkeiten, in dem Ceylan dieses Mal die Bitterkeiten nicht ausspart. Entspannung in Zeiten, in denen einiges nicht zum Lachen ist.