Spende BSNU: Plätzchenverkauf für guten Zweck

Neu-Ulm / SMV, Staatliche Berufsschule Neu-Ulm Kathrin Albrecht & Sylvia Staszak

Im vergangenen Schuljahr haben die Vertreter der Schülermitverantwortung (SMV) der Berufsschule Neu-Ulm gleich mehrmals Aktionene für den guten Zweck organisiert. Jetzt überreichten sie Spendenschecks an gleich drei Organisationen.

Anfang Dezember vergangenen Jahres fand wiederholt die Weihnachtsaktion statt. Wie in den vergangenen Jahren verkauften wir in den kleinen Pausen am Vormittag neben allerhand selbstgebackenen Plätzchen und Kuchen auch Lebkuchen und Obst. Freundlicherweise wurden die Lebkuchen von der Firma Lebkuchen Weiss sowie das Obst von der Firma Fruchthof Nagel gespendet.

Nachdem die selbstgebackenen Plätzchen bis Mitte der Woche nahezu ausverkauft waren, haben sich die SMVler natürlich ordentlich ins Zeug gelegt, auch die restlichen Leckereien zu verkaufen. Immerhin wurden alle Plätzchen und Lebkuchen vorab mit viel Geduld von Hand verpackt! Angetrieben durch die Motivation, eine möglichst große Spende überreichen zu dürfen, brachte der eine oder andere sein Talent als Verkäufer an den Tag. Und so waren wir am Ende ausverkauft und konnten die Aktion mit vollster Zufriedenheit nach einer Woche beenden.

Stolze 345 EUR haben wir in den fünf Tagen eingenommen, die in voller Höhe der Lebenshilfe Donau/Iller gespendet werden. Hiermit wollen wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Beteiligten sowie bei der Lehrer- und Schülerschaft bedanken. Vor allem bei den beiden Firmen für die großzügigen Spenden, aber auch den Vertrauenslehrerinnen Frau Staszak und Frau Albrecht, die gemeinsam mit uns die Aktion vorbereitet und durchgeführt haben.

Im Februar startete auch unsere Valentinstagsaktion, die mit Erfolg gekrönt war. Viele Herzen wurden an Schüler, Lehrer, an das Sekretariat sowie unsere Hausmeister verschickt, die sich darüber sehr gefreut hatten. Die Erlöse aus den Aktionen sowie der Pfandsammelaktion ergaben 1250 Euro, die an die Lebenshilfe Donau/Iller sowie an das Tierheim und an den Tierschutzbund Ulm/Neu-Ulm gehen.