Wirtschaft Brunel wächst in Ulm

Ulm / swp

Die Ulmer Niederlassung des Ingenieurdienstleisters Brunel hat das vergangene Jahr erfolgreich abgeschlossen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht steigerte das Unternehmen die Anzahl der umgesetzten Projekte um die Hälfte und den Umsatz um knapp 4 Prozent auf 219 Millionen Euro. Zwar habe das vor einem Jahr in Kraft getretene Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung für den Dienstleister einen administrativen Mehraufwand nach sich gezogen, trotzdem sei die Zusammenarbeit mit Mittelständlern und Konzernen ausgebaut worden. Auch für das kommende Jahr zeigt sich der Leiter der Ulmer Niederlassung, Philipp Rindle, optimistisch: „Die Wirtschaft in unserer Region wächst weiter und Exporte wie auch die Binnennachfrage nehmen zu.“ Bereits im ersten Quartal dieses Jahres hat der Ingenieurdienstleister in Ulm daher bereits 14 Mitarbeiter eingestellt. Brunel unterhält 40 Niederlassungen mit insgesamt 3000 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.