Jugendaustausch Brücken statt Mauern

Ulm / Patrizia Czajor

Grenzen überwinden – so lautet das Stichwort eines neuen Jugendaustauschprojekts zwischen sechs süddeutschen und vier israelischen Schulen. Und zwar nicht nur denen zwischen Baden-Württemberg und Bayern, wie Michael Sell bei der zentralen Veranstaltung für das Projekt „Crossing Borders“ im Ulmer Münster deutlich machte. Der Leiter der Jugendbildungsstätte in Babenhausen wollte in erster Linie auf das Überwinden von Grenzen zwischen Ländern sowie Religionen hinaus. Der Jugendaustausch leistet seiner Ansicht nach einen wichtigen Beitrag dazu. „Wenn wir etwas gegen Rassismus tun wollen, dann am besten mit Begegnungen.“

Zur Vorbereitung des Projekts, das im kommenden Jahr mit 50 deutschen sowie 50 israelischen Schülern starten soll, kamen in dieser Woche Gäste aus den Partnerstädten Shefaram, Ibilin, Miiliya und Akko nach Süddeutschland. Für sie haben die Realschulen in Memmingen, Babenhausen, Augsburg, Vöhringen, Pfuhl und Füssen ein einwöchiges Programm vorbereitet, zu dem am Mittwoch auch der Gottesdienst im Ulmer Münster gehörte.

Zu den Ehrengästen der Veranstaltung gehörte Elias Chacour. Der Erzbischof von Galiläa, der bereits mehrmals für den Nobelpreis nominiert worden ist, sprach vor allem über seine persönliche Geschichte. „Ich wurde Flüchtling in meinem eigenen Land“, erzählte Chacour, dessen Familie 1947 von israelischen Soldaten aus ihrem Heimatdorf vertrieben wurde. „Ich könnte hassen, aber was bringt mir das?“, betonte der Palästinenser, der sich letztlich für einen anderen Weg entschieden hat und die erste christlich-arabische Hochschule in Israel gründete. „Ich wollte keine Mauern, sondern Brücken bauen“, meinte Chacour, der sich deswegen auch für das Projekt „Crossing Borders“ stark gemacht hat.

Schülerinnen wie Lara Oliveira-Lopes von der Inge-Aicher-Scholl Realschule in Pfuhl sehen den Austausch als große Chance. „Bis jetzt bin ich mit der Kultur und mit dem Land kaum in Berührung gekommen“, meinte die 14-Jährige. Auf musikalischer Ebene wird es zwischen den Jungen und Mädchen ebenfalls eine Annäherung geben. Die Teilnehmer werden eine Musikgruppe gründen und gemeinsame Konzerte geben.