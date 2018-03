Kommentar Anschlag auf Moschee: Brüchiger Friede

Ulm / Hans-Uli Mayer

Es ist pures Glück, dass der Anschlag glimpflich ausging, meint SWP-Redakteur Hans-Uli Mayer.

Man mag sich nicht vorstellen, was bei dem Anschlag auf das Moscheegebäude von Milli Görüs hätte passieren können. Es ist pures Glück, dass die Geschichte glimpflich ausging. Wenn auch nur ein Molotow-Cocktail im Inneren gelandet wäre, hätte das Gebäude für die Bewohner der oberen Stockwerke schnell zur tödlichen Falle werden können.

Dieser Anschlag zeigt – wie so viele andere in Deutschland – wie direkt betroffen dieses Land von der türkischen Politik ist, mit der Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan immer unverstellter einen anti-europäischen Kurs fährt. Vorausgesetzt, und darauf deutet derzeit alles hin, dahinter stecken tatsächlich politische Motive, dann zeigt der Anschlag aber auch, wie brüchig der städtische Friede ist, den der OB mit der Ulmer Erklärung im vergangenen Sommer schließen wollte.

Darin verpflichten sich mehr als 20 türkische Vereine und Organisationen zum friedlichen und respektvollen Miteinander, was nach monatelangen Gesprächen eine große Leistung war. Es ist aber offenkundig, dass diese Vereinbarung immer wieder erneuert werden muss, damit es in der Stadtgesellschaft gesittet zugeht. Dieser Vorgang zeigt, wie wichtig und alterna­tiv­los der interreligiöse und interkulturelle Dialog ist. Insofern ist es ein gutes Zeichen, dass der Rat der Religionen am Montag gleich aktiv geworden ist.