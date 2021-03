Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, die Geld aus versandten Briefen gestohlen haben sollen, ist inzwischen auf drei gestiegen. Das hat das Polizeipräsidium Kempten Süd/West am Freitag bestätigt. Wie berichtet, hatten bei Polizeidienststellen in Weißenhorn, Neu-Ulm und in Langenau in den ...