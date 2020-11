In der Adventszeit wird bekanntlich viel geschrieben. Neben Wunschzetteln und Karten für die Lieben etwa auch Briefe ans Christkind oder an den Weihnachtsmann. Eine derartige Postaktion bietet in diesem Jahr der Stadtjugendring Ulm für Kinder an.

Kinder können an den Weihnachtsmann schreiben und zwar über einen Wunschzettel hinaus. Alles, was der Schreiber mitteilen möchte, kann notiert werden. Das Besondere an der Aktion: Der Weihnachtsmann schreibt persönlich zurück, selbstverständlich wird der Brief handgeschrieben und individuell gestaltet sein, teilt der Stadtjugendring mit. Zusätzlich werden jedem Brief kleine Überraschungen wie Rezepte und Basteltipps beigelegt.

Die Kinder können die Briefe in extra dafür platzierte Boxen einwerfen, so fällt für die Absender nicht mal Porto an. An drei Standorten in Ulm kann die Post für den Weihnachtsmann abgegeben werden: in der Kinderbibliothek im ersten Stock der Zentralbibliothek an der Vestgasse, in der Stadtteilbibliothek am Eselsberg, oder im Büchertauschpavillon am Ehinger Tor. Dort stehen beschriftete Einwurf-Boxen, die regelmäßig abgeholt werden. Achtung, die Adresse mit angeben, damit der Weihnachtsmann weiß, wohin er seinen Brief senden soll.