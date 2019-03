Die Ungewissheit über den Brexit bedeutet für viele Unternehmen eine große Herausforderung - auch in Ulm.

Wann er kommt und in welcher Form er kommt, ist ungewiss. Und manche Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker hoffen immer noch darauf, dass der Brexit gar nicht kommt. Bislang ist nur sicher, dass nichts sicher ist – eine Herausforderung für die Ulmer Unternehmen, die eigene Standorte, Zulieferer oder Kunden in Großbritannien haben. Bei ihnen laufen die Vorbereitungen für den Tag X, wenn Großbritannien aus der EU austritt.

Vorbereitung auf harten Brexit

„Natürlich bereiten wir uns, nach dem Nein des britischen Parlaments, auch auf einen harten Brexit vor“, sagt die Uzin Utz-Sprecherin Tanja Peter. In einem internen Gremium habe sich das Unternehmen mit den möglichen Folgen auseinandergesetzt. „Da wir in England mit einer Vertriebsgesellschaft vertreten sind, haben wir in einem Schritt die Lagerbestände hochgefahren, um in einer Übergangsphase über Materialpuffer zu verfügen.“ Konkrete Maßnahmen könnten jedoch erst greifen, wenn eine politische Entscheidung gefallen ist.

Die Lagerhaltung entsprechend angepasst hat auch der Pharmakonzern Teva, da nicht abzusehen sei, welche Konsequenzen sich aus einem möglichen harten Brexit ergeben. Großbritannien sei jedoch nur ein „kleiner Kunde für den Standort Ulm“, erklärte Sprecher Markus Braun.

Für den Gartenspezialisten Gardena gewinnt der britische Markt hingegen derzeit immer mehr an Bedeutung. „Wir verzeichnen dort Zuwächse und sind mit großer Intensität im Markt“, erklärte Unternehmenssprecher Heribert Wettels. Zudem habe der schwedische Mutterkonzern Husqvarna auf der Insel ein Werk für Mähroboter. „Das ist ein wichtiges Produkt für alle Marken von Husqvarna.“ Große Auswirkungen durch eine harten Brexit befürchtet er aber nicht, da Gardena auch in Tschechien Mähroboter produziere.

Große Entwicklung im Blick

„Wir stellen uns auf verschiedene Szenarien ein“, sagte Wettels. Aber solange noch keine Entscheidung gefallen sei, könne im Betrieb nichts fix gemacht werden. „Es macht keinen Sinn, der jeweiligen Tagespolitik hinterher zu rennen. Wir müssen die große Entwicklung im Blick haben.“

„Drastisch reduziert“ bei Zwick Roell

Das zentrale Problem sei viel mehr die generelle Unklarheit. Genau deshalb liegen bei Zwick Roell in Einsingen die Planungen für ein neues Werk südlich von Birmingham auf Eis. „Wir haben unser Großbritannien-Geschäft drastisch reduziert“, berichtet Firmen-Chef und IHK-Präsident Jan Stefan Roell. „Wir tun uns derzeit schwer mit Entscheidungen, die England betreffen. Unseren britischen Kunden geht es derzeit aber genauso.“

Roell hofft immer noch, dass es letztendlich nicht zum Austritt der Briten aus der Europäischen Union kommt. „Ich denke, es besteht noch eine winzig kleine Chance, die durch die ganzen Prozesse im britischen Parlament vielleicht sogar steigt.“ Denn auch in Großbritannien sei die Situation nicht mehr allen geheuer. Komme es zu einem Brexit, ist Roell überzeugt, dass dieser geregelt ablaufen wird.

„Sie leiden alle“

Vor allem für die regionalen Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Maschinenbau und Softwareentwicklung sei die momentane Situation belastend. „Sie leiden alle.“ Auch Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, sieht eine zusätzliche Belastung für die Handwerker in der Region. „Etwa fünf Prozent unserer Betriebe sind im Ausland aktiv.“ Auf dem europäischen Binnenmarkt sei das schon bürokratisch genug. „Mit dem Ausstieg Englands steigt der Aufwand einer Zusammenarbeit ins Unermessliche.“

