Leitartikel Harald John zu Tempolimits in der Innenstadt Bremsen und beschleunigen

Leitartikel Harald John zu Tempolimits in der Innenstadt

Ulm / Harald John

Ulm bleibt ein schwieriges Pflaster für die Freunde zügigen Vorankommens, zumindest auf vier Rädern. Die Teilsperrung der Gänstorbrücke ist ein herber Rückschlag. Stau, so stöhnt mancher, gehört mittlerweile zum Alltag. Es sind eben viele, manche sagen: zu viele, Baustellen zur gleichen Zeit aufgemacht worden. Sicher: Die Verzögerung beim Bau der Sedelhöfe war nicht eingepreist, nun schieben sich die Baumaßnahmen am Bahnhof und an der Linie 2 übereinander.

Wenn Ende des Jahres die neue Straßenbahnlinie rollt, wird sich zumindest die Situation am Kuh- und Eselsberg wieder normalisiert haben. Nur in der Stadtmitte dürfte es weiter eng bleiben. Mobilitätsdrehscheibe ist die vornehme Umschreibung für die Situation vor und rund um den Bahnhof. Hier treffen Pendler aus den Zügen, Autofahrer auf dem Weg in die Tiefgaragen, Busse, Bahnen und Radfahrer aufeinander.

Aus einem Guss

Im Bauauschuss wurden in dieser Woche die neuen Pläne für diesen sensiblen Bereich der City gelobt. Aus ästhetischer Sicht, weil die drei Dächer vorm Bahnhof und an den Haltestellen der Linie 2 ein deutlicher Fortschritt sind. Aber auch inhaltlich, weil das Konzept nun aus einem Guss zu sein scheint.

Die Architekten haben mit Blick auf den einheitlichen Bodenbelag eine deutliche Verlangsamung des Autoverkehrs angeregt. Tempo 20 oder 30 ausgerechnet dort, wo mancher gerne vier Spuren hätte? Warum nicht, vor dem Bahnhof macht eine „Shared Space“-Situation, wie sie in der Neuen Mitte reibungslos funktioniert, Sinn.

Es wird bei der künftigen Planung darauf ankommen, einige Achsen für den Verkehr frei zu halten. Um anderswo, sei es aus Gründen der Lebens- und Aufenthaltsqualität abzubremsen. Wichtig wird es nur sein, diese Maßnahmen gut zu begründen. Ein Tempolimit nur des Tempolimits wegen dürfte auf wenig Akzeptanz stoßen.