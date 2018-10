Hochzeit in Ulm Brautmode in Ulm und Neu Ulm

Ulm / Bastian Huttner

Hochzeiten sind ein Fest der Liebe und Freude. Dabei darf einiges geboten werden. Vom Planen der Einladungskarten, bis zur Auswahl des Brautkleides und da gibt es die unterschiedlichsten Formen, Farben, Größen und Materialien.

Die A-Linie

Ein Klassiker unter den Brautkleidern. Der weit fallende Rock und die A-Linien sorgen dafür, dass eine schlanke Silhoutte geschaffen wird. Diese Form ist auch für kleinere Frauen geeignet, da die komplette Figur gestreckter wirkt.

Fishtail

Diese Form, schmiegt sich aufgrund ihres Schnittes an Hüfte und Taille an.

Brautkleid mit Schleppe

Bei der Schleppe ist es wichtig zu beachten, dass sie für einen eleganten Looks sorgt. Es gibt die Möglichkeit, dass die Schleppe als extra Teil an der Taille oder aber auch an der Schulter befestigt wird. Was man bei der Schleppe beachten sollte oder mit in Betracht ziehen sollte ist, dass sie sehr gewaltig ausfallen kann, je höher die Schleppe gesetzt ist. Daher ist es zum empfehlen, dass man ein schmal geschnittenes Oberteil wählt um eine gewisse Balance zu schaffen.

Empire

Eine Ebenfalls häufig gewählte Form des Brautkleides. Kennzeichen dieser Form sind eine Taillenbetonung, die weit oben liegt. Durch einen Gürtel oder Ähnliches wird die Oberweite betont. Unter der Brust ist das Brautkleid so geschnitten, dass es fließend nach unten fällt. Diese Form des Brautkleides eignet sich für größere und kleinere Frauen und sorgt für einen sehr weiblichen Stil.

Brautmoden aus Ulm:

Charmant Braut- und Abendmode, Frauenstraße 18

Brautmoden Renger, Marktplatz 20

My Style Brautmoden, Neue Straße 8

Brautmoden aus Neu-Ulm:

Brautstudio & Hochzeitsdeko Larissa, Uferstraße 1

Das könnte dich auch interessieren: