Die Ulmer Basketballer haben die zweite Niederlage in Serie kassiert. Nach dem verlorenen Eurocup-Heimspiel gegen Bologna unterlag das Ratiopharm-Team in seinem ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison bei den Löwen Braunschweig trotz Aufholjagd mit 88:94. Die Gründe für die Niederlage sind dieselben, die der Mannschaft schon von Beginn an Probleme bereiten: schlechtes Rebound-Verhalten und zu viele Ballverluste.

Und so war am Ende die Hypothek der Fehler zu groß: Mitte des letzten Viertels lagen die Ulmer Basketballer mit 13 Punkten zurück (66:79). Zwar kämpften sie sich 33 Sekunden vor Schluss wieder bis auf einen Punkt heran, doch die Basketball Löwen brachten den Vorsprung ins Ziel – ein Dreier von Kostja Mushidi besiegelte die Ulmer Niederlage. Ein paar Fouls und Freiwürfe später hieß es am Ende 88:94 aus Ratiopharm-Sicht. Es war im zweiten Spiel die erste Pleite in der neuen BBL-Saison für die Mannschaft von Coach Laka Jakovic.

Guter Start für Ratiopharm Ulm in Braunschweig

Die Ulmer waren eigentlich ausreichend vor den Qualitäten von Braunschweigs Scott Eatherton gewarnt, schließlich legte der Center in den vergangenen sechs Partien gegen Ulm im Schnitt 16 Punkte auf. Doch es half nichts, der 27 Jahre alte Amerikaner war in der Anfangsphase Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel der Löwen und kam am Ende auf 17 Zähler.

Allerdings verfügt Ulm mit Zoran Dragic ebenfalls über einen Ausnahmekönner, der zu Beginn sein Team mit den ersten acht Punkten im Spiel hielt. Allgemein legten beide Mannschaften, die national noch ungeschlagen waren, im ersten Viertel wenig Wert auf die Abwehrarbeit, so dass sich ein munterer offensiver Schlagabtausch entwickelte.

Ratiopharm Ulm führt nach dem ersten Viertel

Nach dem ersten Viertel führte Ulm mit sechs Punkten (27:21). Doch dann häuften sich auch beim Ratiopharm-Team die Fehler, vor allem Killian Hayes und Gavin Schilling verloren den Ball zu häufig und ermöglichten Braunschweig, bis zur Halbzeitpause auf 43:46 zu verkürzen.

Zu Beginn des dritten Viertels sorgte ein Dreier für einen Sechs-Punkte-Vorsprung, danach aber wechselte die Führung, weil die Ulmer gut drei Minuten keinen Punkt machten. Eine Führung, die die Braunschweiger bis zur Mitte der vierten Viertels auf bis zu 13 Punkte ausbauen und trotz des Ulmer Sturmlaufs halten konnten.

Für Ulm geht es jetzt nach Andorra

Nach der 88:94-Niederlage geht es für Ulm am Mittwoch im Eurocup in Andorra weiter, bevor ein spielfreies Wochenende ansteht.

