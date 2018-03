Grillen Bratwurst im Park: Öffentliche Grillplätze in der Region

Region / dpa, swp

Der Sommer naht, die Grillsaison ist auch in Ulm eröffnet. Auf öffentlichen Grill-Plätzen halten sich die Baden-Württemberger meist an die Vorschriften.

Feuer nur an ausgewiesenen Stellen, nur noch leise Musik am Abend: Die Menschen in Baden-Württemberg halten sich beim Grillen auf öffentlichen Plätzen an die geltenden Regeln – meistens zumindest. „Die Verstöße halten sich in Grenzen“, sagt eine Sprecherin der Stadt Ulm. Durch ausgewiesene, öffentliche Grillplätze gebe es zahlreiche Möglichkeiten, sich Bratwurst, Steak oder Gemüse zuzubereiten. „Parkbenutzer und Griller kommen sich in der Regel nicht in die Quere.“ Auch in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg werden die Verbote nach Angaben der Behörden zum größten Teil eingehalten.

Wo man in Ulm grillen kann

Den eigenen Grill einfach so im Park aufstellt, dem drohen Strafen. Deswegen haben wir hier eine Übersichtskarte für euch zusammengestellt, auf der ihr die öffentlichen Grillstellen in Ulm finden könnt.

Aber wer kontrolliert eigentlich, wer wie und wo grillt? Neben der Polizei macht in vielen Städten auch der Kommunale Ordnungsdienst regelmäßig Kontrollen. „Bei Verstößen ist mit Bußgeldern bis 1000 Euro zu rechnen“, sagte die Sprecherin von Ulm.

Und wer räumt nach dem Grillen den Müll weg? Eigentlich der Abfallverursacher selbst, heißt es bei den Städten. „Nach dem Grillen gilt es, selber die Abfälle in die bereitgestellten Müllbehälter zu werfen und nicht einfach im Park liegen zu lassen“, sagt die Ulmer Sprecherin. Wo das nicht so gut klappt, müssten in vielen Städten auch die Abfallwirtschaft und die Stadtreinigung an die Arbeit gehen.