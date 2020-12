Viel Gutes kann der 25-jährige Angeklagte nicht berichten über sein bisheriges Leben. Einen Tag vor Weihnachten hat der Angeklagte am fünften Verhandlungstag wegen der Brandstiftung in einem Musterhaus in der Ulmer Friedrichsau zu seinen persönlichen Verhältnissen ausgesagt – und kein gutes...