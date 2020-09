Der Mann, der mutmaßlich das Feuer in einem Haus in der Musterhaussiedlung in der Friedrichsau gelegt hat, wird angeklagt. Wie Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger auf Anfrage mitteilt, sind die Ermittlungen inzwischen beendet und der 25-Jährige werde wegen „schwerer Brandstiftung“ angeklagt...