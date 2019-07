Ein großer Haufen aus Holzstämmen und Ästen ist am Donnerstag in einem Wald zwischen Blaubeuren und Schelklingen in Brand geraten. Autofahrer, die auf der B 492 unterwegs waren, sahen hohe Flammen. Das Feuer hatte aufgrund der Trockenheit auf Grasflächen und Bäume übergegriffen.

Die Feuerwehr Blaubeuren wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert. Weil es an der Einsatzstelle bei Sotzenhausen kein Wasser gab, richtete sie von Weiler aus einen Pendelverkehr ein. Ein Landwirt half mit einem Güllefass und saugte Wasser aus der Aach.

Das könnte dich auch interessieren: