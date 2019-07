Am Montagmorgen hat Stroh in einer Halle in Ulm-Wiblingen Feuer gefangen. Polizei und Feuerwehr sind noch immer vor Ort.

Der Brand wurde nach Auskunft der Feuerwehr gegen 3.30 Uhr gemeldet. Demnach hatte in einer freistehenden Halle in Ulm-Wiblingen darin gelagertes Heu Feuer gefangen. Etwa 70 bis 80 Feuerwehrleute waren nach Auskunft des Einsatzleiters vor Ort im Einsatz – zudem das Technische Hilfswerk. Das sei vor allem deshalb deshalb nötig gewesen, da die komprimierten Heuballen aus der Halle gezogen und im Freien auseinandergezogen werden mussten. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass sie als Glutnester bestehen bleiben.

Auf Bildern ist eine Rauchsäule zu sehen sowie mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, die unter anderem mit einer Drehleiter im Einsatz war. Auch gegen 7.15 Uhr war die Feuerwehr noch mit den sogenannten Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Brand ist unter Kontrolle.

Ursache des Brandes in Wiblingen noch unklar

Was den Brand in dem Heulager am Ortsausgang von Wiblingen ausgelöst haben könnte, war zunächst noch unklar, auch Angaben über die in der Halle gelagerte Menge an Heu war nicht bekannt. Die Wellblech-Halle wurde in Folge der Feuerentwicklung „in Mitleidenschaft gezogen“, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte. Wegen der Rauchentwicklung seien viele Einsatzkräfte mit Atemschutz im Einsatz gewesen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort.

