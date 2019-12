Wie die Polizei berichtet, hatten am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Grundschule Burgrieden Zeugen Brandgeruch wahrgenommen. Er kam offenbar aus der Lüftung. Die Lehrer handelten sofort: Sie brachten die Schüler, einige Eltern, die gerade im Hause waren und sich selbst in Sicherheit.

Ursache für Brandgeruch in Grundschule Burgrieden noch nicht gefunden

Die Feuerwehr war dem Polizeibericht zufolge schnell vor Ort und suchte nach der Ursache des vermeintlichen Brandes. Es konnte bislang jedoch nichts festgestellt werden.

Nach einer ersten Einschätzung könnte der Geruch seine Ursache in einem Defekt haben. Zur weiteren Suche werden am Montag Techniker in die Schule kommen. Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kümmerten sich um die rund 80 Schüler und Erwachsenen, bis sie nach Hause gehen konnten.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist bislang kein Sachschaden bekannt geworden. Verletzt wurde niemand.

Ob es sich um die Rottalschule Burgrieden handelte, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen. Ebenfalls nicht zu erfahren war, ob der Unterricht am Montag wegen der Untersuchung normal stattfinden wird.